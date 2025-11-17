FONBET устроил тур для VIP-клиентов на матч Грузия — Испания

Букмекерская компания FONBET организовала для участников своей программы лояльности эксклюзивный тур на футбольный матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Грузии и Испании.

Путешествие было спланировано так, чтобы гости с самого начала получили максимальный уровень комфорта: перелет бизнес-классом, встреча у трапа, премиальные трансферы и пятизвездочный отель.

Помимо этого, букмекер подготовил своим клиентам обширную программу, позволившую прочувствовать всю палитру грузинского гостеприимства. Участники насладились ужинами в лучших ресторанах и винодельнях, а формат «винного казино» превратил дегустацию в увлекательную игру.

Прогулки по мощеным улочкам Старого Тбилиси и живописным окрестностям, посещение объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и знаменитых серных бань — каждый день был идеально выверен с учетом пожеланий каждого участника.

Финальным аккордом тура стал сам матч на стадионе «Борис Пайчадзе», где клиенты FONBET получили возможность наблюдать за игрой с лучших мест.

Важно отметить, что посещение ключевых спортивных событий мира с полным сопровождением — регулярная часть программы лояльности компании. Только в этом году ее клиенты побывали на финале Лиги чемпионов в Германии, Суперкубке УЕФА в Италии, матче квалификации ЧМ-2026 в Армении и эль-класико в Испании.

