17 ноября, 19:00

FONBET устроил тур для VIP-клиентов на матч Грузия — Испания

Букмекерская компания FONBET организовала для участников своей программы лояльности эксклюзивный тур на футбольный матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Грузии и Испании.

Путешествие было спланировано так, чтобы гости с самого начала получили максимальный уровень комфорта: перелет бизнес-классом, встреча у трапа, премиальные трансферы и пятизвездочный отель.

Помимо этого, букмекер подготовил своим клиентам обширную программу, позволившую прочувствовать всю палитру грузинского гостеприимства. Участники насладились ужинами в лучших ресторанах и винодельнях, а формат «винного казино» превратил дегустацию в увлекательную игру.

Прогулки по мощеным улочкам Старого Тбилиси и живописным окрестностям, посещение объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и знаменитых серных бань — каждый день был идеально выверен с учетом пожеланий каждого участника.

Финальным аккордом тура стал сам матч на стадионе «Борис Пайчадзе», где клиенты FONBET получили возможность наблюдать за игрой с лучших мест.

Важно отметить, что посещение ключевых спортивных событий мира с полным сопровождением — регулярная часть программы лояльности компании. Только в этом году ее клиенты побывали на финале Лиги чемпионов в Германии, Суперкубке УЕФА в Италии, матче квалификации ЧМ-2026 в Армении и эль-класико в Испании.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
