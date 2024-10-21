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Сегодня, 18:00

FONBET и JOGEL запускают благотворительный проект «Добромяч»

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О старте проекта было объявлено на форуме «Россия — спортивная держава», который проходил в Уфе с 17 по 19 октября. Адресатом помощи выступит благотворительный фонд ИГРА, помогающий детям с двигательными нарушениями пройти терапию через игру.

Проект является частью благотворительной программы ДоброFON. По его условиям каждый баскетбольный мяч JOGEL принесет добро; выручка с их продажи будет направлена в благотворительный фонд ИГРА, который помогает детям с двигательными нарушениями обрести навыки движения через игру. Мячи JOGEL можно будет купить на матчах FONBET Суперлиги и FONBET Премьер-лиги.

Дополнительно в перерывах матчей будет проходить акция «Бросок на Добро». Игроки будут бросать мяч в кольцо с центра поля, а за каждое попадание ДоброFON будет перечислять 100 000 рублей в фонд ИГРА.

«Мы рады принять участие в таком замечательном проекте совместно с нашими друзьями из федерации и ДоброFON. Надеемся, что это не последняя наша совместная работа, и мы будем продолжать радовать тех, кто выбирает баскетбол в качестве основного вида спорта», — отметил Станислав Пономарев, директор по маркетингу JOGEL.

Часть мячей ДоброFON отправит в детские и спортшколы в регионы России.

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«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
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27.10 19:30
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28.10 18:30
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Зенит

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