28 сентября, 21:49

Финальный турнир Межконтинентального Кубка ФИФА пройдет в Катаре

Игнат Заздравин
Корреспондент

Катар примет финальный турнир Межконтинентального Кубка ФИФА, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

В Катаре пройдут три последних матча турнира. 10 декабря мексиканский «Крус Асуль» встретится с победителем текущего розыгрыша Кубка Либертадорес. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с египетским «Пирамидс», а соперником одной из этих команд в финале станет «ПСЖ».

Последним победителем Межконтиненатального Кубка был мадридский «Реал». В 2024 году ФИФА возобновила розыгрыши турнира в связи с реорганизацией Клубного чемпионата мира.

  • Сергей Чернов

    Израиль там будет играть?

    28.09.2025

    • Источник: УЕФА может отстранить израильские команды на следующей неделе

