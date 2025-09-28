Финальный турнир Межконтинентального Кубка ФИФА пройдет в Катаре

Катар примет финальный турнир Межконтинентального Кубка ФИФА, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

В Катаре пройдут три последних матча турнира. 10 декабря мексиканский «Крус Асуль» встретится с победителем текущего розыгрыша Кубка Либертадорес. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с египетским «Пирамидс», а соперником одной из этих команд в финале станет «ПСЖ».

Последним победителем Межконтиненатального Кубка был мадридский «Реал». В 2024 году ФИФА возобновила розыгрыши турнира в связи с реорганизацией Клубного чемпионата мира.