FIFPro и европейские лиги подадут совместную жалобу на ФИФА из-за перегруженности календаря
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) вместе с европейскими лигами подаст официальную жалобу на ФИФА в Европейскую комиссию из-за перегруженного календаря матчей, сообщается на официальном сайте организации.
«После решений своих соответствующих исполнительных органов европейские лиги и FIFPro совместно подадут официальную жалобу на ФИФА в Европейскую комиссию на основании антимонопольного законодательства на тему календаря международных матчей.
На протяжении нескольких лет лиги и союзы игроков неоднократно призывали ФИФА разработать четкий, прозрачный и справедливый процесс в отношении календаря международных матчей. Последний официальный запрос был отправлен перед конгрессом и советом ФИФА в мае 2024 года. К сожалению, ФИФА последовательно отказывается включать национальные лиги и профсоюзы игроков в процесс принятия решений.
Календарь международных матчей в настоящее время перенасыщен, стал неприемлемым для национальных лиг и представляет опасность для здоровья игроков. Решения ФИФА за последние годы неоднократно благоприятствовали ее собственным соревнованиям и коммерческим интересам, пренебрегали ее обязанностями как руководящего органа и наносили ущерб экономическим интересам национальных лиг и благосостоянию игроков.
В настоящее время судебный иск является единственным ответственным шагом европейских лиг и союзов игроков для защиты футбола, его экосистемы и трудовых ресурсов от односторонних решений ФИФА», — говорится в заявлении FIFPro.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1