ФИФА создаст фонд для финансовой помощи футболистам

ФИФА и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПро) учредили фонд финансовой помощи футболистам.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, этот фонд поможет игрокам, которые не могут получить положенные выплаты от своих клубов. Он начнет функционировать с 1 июля 2020 года. ФИФА выделила 16 миллионов долларов на фонд, сумма разделена на несколько частей: 3 миллиона на 2020 год, по 4 миллиона на 2021 и 2022 годы, а также еще 5 миллионов для того, чтобы покрыть задолженности клубов перед игроками за период с июля 2015 по июнь 2020 года.