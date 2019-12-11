ФИФА собирается подать в суд на Блаттера и Платини

ФИФА планирует начать судебное разбирательство в отношении своего бывшего президента Йозефа Блаттера и экс-президента УЕФА Мишеля Платини, сообщает Sky Sports.

По данным источника, организация потребует возместить два миллиона швейцарских франков (1,8 млн евро), которые швейцарец заплатил французу со счета ФИФА. Перевод денег был согласован 18 января 2011 года, а 1 февраля средства были переведены на счет Платини в банке.

Позднее в ходе расследования коррупционного скандала в ФИФА эта выплата была признана необоснованной. Поведение чиновникам было признано несоответствующим этике организации, из-за чего они были отлучены от футбольной деятельности на восемь лет. Позже срок отстранения Блаттера был уменьшен до шести лет, Платини — до четырех. Француз свою дисквалификацию уже отбыл, ее срок закончился 9 октября нынешнего года.

ФИФА намерена взыскать с ответчиков указанную сумму, а также потребовать от Платини взыскать штраф в размере 60 тысяч франков. У организации есть время до 31 декабря, чтобы подать иск в швейцарский суд.