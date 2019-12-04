ФИФА: расходы на посреднические комиссии в 2019 году составили 654 миллиона долларов

ФИФА опубликовала отчет «Посредники в международных переводах за 2019 год». В отчете приводится сводная информация об участии посредников в международных переводах, осуществленных в рамках Международной системы соответствия переводов ФИФА.

Из более чем 17000 переводов в 3557 участвует хотя бы один посредник. Комиссионные расходы, выплачиваемые посредникам, увеличились до 653,9 миллионов долларов, что на 19,3% больше, чем в прошлом году. Это рекордный показатель в истории организации.

Более 80% операций из общего числа произвели клубы из Италии, Англии, Германии, Португалии, Испании и Франции.

С 1 января завершено 242 международных трансфера профессиональных игроков-женщин с участием как минимум одного посредника. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился более чем вдвое, а расходы выросли втрое.