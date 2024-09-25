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ФИФА 3 октября примет решение по Израилю

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Совет ФИФА планирует 3 октября рассмотреть запрос Палестинской футбольной ассоциации (PFA) о возможном отстранении израильских команд от участия в международных турнирах, сообщается в заявлении PFA.

Ранее Федерация футбола Палестины при поддержке еще 11 национальных федераций официально потребовала отстранить Израильскую федерацию футбола от любой деятельности в рамках ФИФА за «грубое и постоянное нарушение регламента ФИФА, а также регулярное беспрецедентное попрание прав палестинских клубов и футболистов».

23 сентября портал One сообщил, что ФИФА приняла решение не отстранять сборную Израиля и объявит об этом решении в начале октября.

Футбол
Сборная Израиля по футболу
ФИФА
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2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
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10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
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16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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 - : -
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