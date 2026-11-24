«Фейеноорд» — «Порту»: во сколько начало матча Лиги чемпионов

«Фейеноорд» и «Порту» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 24 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме (Нидерланды) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

24 ноября, 23:00. Де Кайп (Роттердам)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Фейеноорд» — «Порту» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию встречи в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало матча — в 23.00 мск. Для просмотра потребуется подписка с доступом к спортивным трансляциям.

В 4-м туре «Фейеноорд» дома проиграл миланскому «Интеру» (0:3), а «Порту» на своем поле победил итальянский «Наполи» (4:1).

После четырех матчей обе команды набрали по три очка. «Порту» занимает 26-е место в общей таблице Лиги чемпионов, «Фейеноорд» располагается на 32-й строчке. Оба клуба находятся за пределами зоны выхода в плей-офф.

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