«Федя. Народный футболист» выходит в прокат в кинотеатрах страны

31 октября при поддержке Winline на экранах кинотеатров начался показ спортивной драмы про одного из самых легендарных футболистов московского «Спартака» — Федора Черенкова.

Фильм рассказывает историю, пожалуй, самого любимого несколькими поколениями болельщиков красно-белых футболиста, чья игра и человеческие качества навсегда оставили след в сердцах миллионов людей. Картина переносит зрителей в мир большого футбола, показывая не только триумфы Черенкова, но и его борьбу с жизненными испытаниями.

Федор появился в составе «Спартака» в 1977 году и быстро стал одним из лучших футболистов страны. Однако его путь был омрачен трагедиями: смерть отца, давка в «Лужниках» во время матча с «Харлемом» и поражение от «Андерлехта» в четвертьфинале Кубка УЕФА привели к нервному срыву, который не мог не отразиться на его жизни в футболе и вне его.

Постер фильма «Федя. Народный футболист».

Главную роль исполнил Станислав Румянцев, а компанию ему составили знаменитые Николай Фоменко, Борис Щербаков и Сергей Мигицко, что обещает зрителям глубокие и эмоциональные образы на экране. Режиссером фильма выступил Николай Акелькин, для которого эта работа является дебютной в большом кино.

Не пропустите фильм «Федя. Народный футболист»!

С 31 октября во всех кинотеатрах страны.