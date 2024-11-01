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«Федя. Народный футболист» выходит в прокат в кинотеатрах страны

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Постер фильма «Федя. Народный футболист».
Постер фильма «Федя. Народный футболист».
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31 октября при поддержке Winline на экранах кинотеатров начался показ спортивной драмы про одного из самых легендарных футболистов московского «Спартака» — Федора Черенкова.

Фильм рассказывает историю, пожалуй, самого любимого несколькими поколениями болельщиков красно-белых футболиста, чья игра и человеческие качества навсегда оставили след в сердцах миллионов людей. Картина переносит зрителей в мир большого футбола, показывая не только триумфы Черенкова, но и его борьбу с жизненными испытаниями.

Федор появился в составе «Спартака» в 1977 году и быстро стал одним из лучших футболистов страны. Однако его путь был омрачен трагедиями: смерть отца, давка в «Лужниках» во время матча с «Харлемом» и поражение от «Андерлехта» в четвертьфинале Кубка УЕФА привели к нервному срыву, который не мог не отразиться на его жизни в футболе и вне его.

Постер фильма «Федя. Народный футболист».

Главную роль исполнил Станислав Румянцев, а компанию ему составили знаменитые Николай Фоменко, Борис Щербаков и Сергей Мигицко, что обещает зрителям глубокие и эмоциональные образы на экране. Режиссером фильма выступил Николай Акелькин, для которого эта работа является дебютной в большом кино.

Не пропустите фильм «Федя. Народный футболист»!

С 31 октября во всех кинотеатрах страны.

Футбол
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 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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