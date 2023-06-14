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Сегодня, 19:16

Фатма Самура покинула пост генерального секретаря ФИФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура покидает свой пост, сообщает официальный сайт организации.

«Присоединиться к ФИФА было лучшим решением в моей жизни. Я очень горжусь тем, что возглавляла такую разнообразную команду. Мои первые слова благодарности адресованы Джанни Инфантино за предоставленную мне работу мечты. Он продемонстрировал доверие, понимание и невероятный уровень поддержки. Приятно работать бок о бок с человеком, который преобразил ФИФА. ФИФА сегодня — это лучше управляемая, более открытая, более надежная и более прозрачная организация. Я покину ФИФА с большим чувством гордости и выполненного долга», — цитирует заявление Самуры официальный сайт ФИФА.

Уроженка Сенегала занимала должность генерального секретаря ФИФА с 2016 года. Она стала первой женщиной, работавшей на этом посту в истории организации.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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