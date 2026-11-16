Фарерские острова — Молдавия: во сколько начало матча Лиги наций

Сборные Фарерских островов и Молдавии встретятся в 6-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА в понедельник, 16 ноября. Матч пройдет на стадионе «Торсвеллур» в Торсхавне (Фарерские острова) и начнется в 18.00 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3.

16 ноября, 18:00. Торсволлур (Торсхавн)

Команды выступают в группе C3 третьего по силе дивизиона турнира.

Следить за ключевыми событиями игры Фарерские острова — Молдавия можно в матч-центре «СЭ».

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В предыдущем туре Фарерские острова на выезде сыграли вничью со Словакией (2:2). Фарерская сборная набрала 5 очков и занимает третье место в группе.

Молдавия дома обыграла Казахстан (2:1). Оба мяча забил Петр Попеску. После пяти матчей молдавская команда имеет 7 очков и располагается на второй строчке.

Таким образом, встреча в Торсхавне определит, кто займет второе место в группе и получит право сыграть в стыковых матчах за повышение в Лигу B. Молдавию устроит ничья, Фарерским островам необходима победа.

В первом очном матче нынешнего розыгрыша команды сыграли вничью (1:1). Встреча состоялась 29 сентября в Кишиневе.

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