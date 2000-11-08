Эйткен разбил коленку
Австралийский велогонщик Бретт Эйткен, олимпийский чемпион на треке в парной гонке, вынужден на время прервать свое "турне" по европейским трекам, где сейчас проходят так называемые "шестидневки". На очередной такой гонке в Дортмунде Эйткен серьезно травмировал колено и, по утверждению врачей, должен будет полностью воздерживаться от нагрузок несколько дней.
Давно беспокоившее гонщика левое колено вышло из строя очень не вовремя: сезон шестидневок - единственное время в году, когда гонорары трековиков приближаются к заработкам шоссейников. А после олимпийской победы организаторы гонок готовы платить австралийцам солидные премиальные только за одно участие. Так что Эйткен надеется, что все- таки сможет стартовать в трех оставшихся европейских шестидневках, а 5 декабря возвратится на родину, где примет участие в серии предрождественских гонок.
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