Эйткен разбил коленку

Давно беспокоившее гонщика левое колено вышло из строя очень не вовремя: сезон шестидневок - единственное время в году, когда гонорары трековиков приближаются к заработкам шоссейников. А после олимпийской победы организаторы гонок готовы платить австралийцам солидные премиальные только за одно участие. Так что Эйткен надеется, что все- таки сможет стартовать в трех оставшихся европейских шестидневках, а 5 декабря возвратится на родину, где примет участие в серии предрождественских гонок.