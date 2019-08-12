Евгений Луценко: "Григорян получил ответ, что без коньяка Бэлан не летает"

Нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко рассказал о важных и интересных моментах своей карьеры.

– В 2016-м перешел из "Мордовии" в "Динамо", подписав контракт на три года, – приводит слова Луценко официальный сайт "Арсенала". – Через три месяца в прессе стала появляться информация, что столичный клуб ищет возможность отдать меня в аренду. Я пришел к тогдашнему гендиректору Евгению Муравьеву поговорить об этой ситуации. Он сказал, что никуда меня не отпускает, хотя я знал, что мне ищут команду. Принял для себя решение, что нужно отработать контракт до конца, биться за место в составе. Хотя в первой лиге предпочтение отдавалось другим нападающим. В итоге удалось переломить сложную ситуацию и стать одним из лидеров "Динамо".

– После трех сезонов в "Динамо" остались двоякие чувства?

– Абсолютно верно. Я стал динамовцем, когда команда вылетела в первый дивизион, ситуация была сродни торпедовской. Шла большая перезагрузка. Вернулись в премьер-лигу, в сезоне-2017/18 заняли восьмое место. При этой текучке – приходило много новичков, потом в большом количестве уходили футболисты, руководство менялось через несколько месяцев, одним словом, команда искала новый путь развития. Атмосфера вокруг клуба всегда была напряженная. В таких условиях, к сожалению, было сложно достичь высоких результатов.

– До "Мордовии" вы играли за хабаровский СКА. Реально ли привыкнуть к постоянным переездам-перелетам?

– Реально. Но если человек к этому привыкает, то, можно сказать, заканчивает с большим футболом. Игрок прекращает расти в профессиональном плане. Я встречал многих ребят, которые проводят в первой лиге по пять-шесть сезонов и их это устраивает. Видно, что они ничего не хотят менять, биться за место в топовых клубах. Мой переход в Хабаровск был связан с тем, что я довольно долго сидел на скамейке в "Ростове", а мне хотелось играть. Игра за СКА рассматривалась для меня как трамплин, возможность обратить на себя внимание.

– А что за история про футболиста "СКА-Хабаровск", который очень боялся летать и выпивал немного перед полетом?

– У нас играл румынский защитник Даниэл Бэлан, тогда ему 32 года было. К нам только пришел Александр Григорян, садимся в самолет, а Бэлан на глазах у тренера достает небольшую бутылочку коньяка, смешивает его с колой и выпивает. После этого как ни в чем не бывало надевает шапку и ложится спать. Тренер поинтересовался о румыне у президента клуба Сергея Фельдмана. На что получил ответ, что без коньяка Бэлан не летает (улыбается).

– В Саранске есть знаменитый болельщик по прозвищу Витек, довелось с ним общаться?

– Да. Витек – известная личность в Мордовии. Он посещает практически все спортивные соревнования в столице республики и постоянно свистит и кричит: "Мордва великая!". Есть одна смешная история. Он однажды шел мимо клубной базы, я крикнул ему: "Витя!" На что он повернулся и послал меня на три буквы (улыбается). Вот таким коротким было мое общение с этим человеком.