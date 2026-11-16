Эстония — Болгария: во сколько начало матча Лиги наций

Сборные Эстонии и Болгарии сыграют в заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА в понедельник, 16 ноября. Встреча пройдет на стадионе «А. Ле Кок Арена» в Таллине (Эстония) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4.

16 ноября, 20:00. А Ле Кок Арена (Таллин)

Команды выступают в группе C4 третьего по силе дивизиона Лиги наций.

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В предыдущем туре Эстония на выезде победила Люксембург (1:0). Единственный гол забил защитник Максим Паскотши на 42-й минуте. Эстонцы набрали 9 очков и занимают второе место в группе C4.

Болгария дома крупно проиграла Исландии (0:5). После пяти встреч болгарская сборная имеет 4 очка и располагается на третьей строчке.

Эстония сохраняет шансы на первое место и прямое повышение в Лигу B. Для этого команде необходимо победить Болгарию и рассчитывать на поражение Исландии в параллельном матче с Люксембургом.

В первом очном матче нынешнего розыгрыша Эстония и Болгария сыграли вничью (0:0).

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