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Эстония — Болгария: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию 16 ноября 2026

Эстония — Болгария: во сколько начало матча Лиги наций

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборные Эстонии и Болгарии сыграют в заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА в понедельник, 16 ноября. Встреча пройдет на стадионе «А. Ле Кок Арена» в Таллине (Эстония) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4.
16 ноября, 20:00. А Ле Кок Арена (Таллин)
Эстония
Болгария

Команды выступают в группе C4 третьего по силе дивизиона Лиги наций.

Следить за ключевыми событиями матча Эстония — Болгария можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию игры в России покажет Okko. Для просмотра необходима подписка.

В предыдущем туре Эстония на выезде победила Люксембург (1:0). Единственный гол забил защитник Максим Паскотши на 42-й минуте. Эстонцы набрали 9 очков и занимают второе место в группе C4.

Болгария дома крупно проиграла Исландии (0:5). После пяти встреч болгарская сборная имеет 4 очка и располагается на третьей строчке.

Эстония сохраняет шансы на первое место и прямое повышение в Лигу B. Для этого команде необходимо победить Болгарию и рассчитывать на поражение Исландии в параллельном матче с Люксембургом.

В первом очном матче нынешнего розыгрыша Эстония и Болгария сыграли вничью (0:0).

Лига наций: расписание матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика сборных и последние новости — на «СЭ»

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
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Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
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Ахмат

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