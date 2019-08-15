«Эспаньол» вышел в 4-й раунд Лиги Европы
15 августа 2019, 23:56
«Эспаньол» разгромил «Люцерн» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы со счетом 3:0. В первом матче на выезде испанцы победили с аналогичным счетом.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
«Эспаньол» (Испания) — «Люцерн» (Швейцария) — 3:0 (3:0)
Голы: У Лэй, 3 (1:0). Кампусано, 27 (2:0). Кампусано, 38 (3:0).
«Эспаньол» (Испания): Диего Лопес, Вила, Эспиноса, Лопес, Пипа, Гранеро (Рибаудо, 56), Итурраспе, Дардер (Поль Лосано, 52), У Лэй, Варгас (Пуадо, 56), Кампусано.
Судья: Жорже-де Соуза (Португалия).
15 августа. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».
Счет по сумме двух матчей — 6:0