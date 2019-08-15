«Эспаньол» вышел в 4-й раунд Лиги Европы

«Эспаньол» разгромил «Люцерн» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы со счетом 3:0. В первом матче на выезде испанцы победили с аналогичным счетом.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Эспаньол» (Испания) — «Люцерн» (Швейцария) — 3:0 (3:0)

Голы: У Лэй, 3 (1:0). Кампусано, 27 (2:0). Кампусано, 38 (3:0).

«Эспаньол» (Испания): Диего Лопес, Вила, Эспиноса, Лопес, Пипа, Гранеро (Рибаудо, 56), Итурраспе, Дардер (Поль Лосано, 52), У Лэй, Варгас (Пуадо, 56), Кампусано.

Судья: Жорже-де Соуза (Португалия).

15 августа. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

Счет по сумме двух матчей — 6:0