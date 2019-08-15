Эсекиэль Понсе: «Тила и Ларссона «Спартаку» не хватает в Лиге Европы»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе после победы над «Туном» (2:1) отметил, что команде не хватало помощи новичков — полузащитника Гуса Тила и полузащитника Джордана Ларссона.

— Насколько по содержанию и рисунку игры «Спартак» близок к тому, что хочет видеть Кононов?

— Мы шаг за шагом идем к тому, что хочет видеть от нас тренер и мы сами от себя. Прекрасно понимаем, для чего мы здесь собрались и какие стоят задачи перед нами. Сегодня мы доказали, что умеем играть и способны добывать результат. Волевая победа — это только начало пути.

— Насколько сильно не хватает в Лиге Европы Тила и Ларссона?

— С нашим нынешним графиком нам сейчас нужны все футболисты. У нас очень много матчей. Два новичка прекрасно показали себя в матче с «Ахматом», и их не хватает на этом этапе Лиги Европы. (Елена Григорьевская)