«Енисей» — «Волга»: во сколько начало матча Первой лиги

Красноярский «Енисей» и ульяновская «Волга» сыграют в 18-м туре Первой лиги в субботу, 21 ноября. Встреча пройдет в манеже «Футбол-Арена «Енисей» в Красноярске и начнется в 09.30 по московскому времени.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 18-й тур.

21 ноября, 09:30. Арена Енисей (Красноярск)

Следить за ключевыми событиями игры «Енисей» — «Волга» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть в «VK Видео».

«Енисей» набрал 17 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. В предыдущем матче красноярцы дома разгромили «Сочи» (3:0). «Волга» имеет 22 очка и располагается на десятой строчке. В последней встрече ульяновцы уступили московскому «Торпедо» (0:1).

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