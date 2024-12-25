Эменике и Кураньи сыграют на Кубке легенд-2025 в Москве

С 7 по 9 февраля 2025 года московский дворец спорта «Мегаспорт» в 17-й раз примет международный футбольный турнир «Кубок легенд» имени Константина Еременко.

Событие традиционно объединит легендарных представителей отечественного футбола, а также мировых звезд этой игры. В этом году на турнире сыграют Эммануэль Эменике, Кевин Кураньи, Рикарду Куарежма, Жереми Нжитап, Нванкво Кану, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Самедов, Юрий Жирков, Александр Филимонов.

8 февраля, в первый игровой день Кубка легенд, состоятся отборочные матчи. В двух группах всего пройдет шесть встреч, по результатам которых определятся участники финальных матчей второго игрового дня.

9 февраля на поле «Мегаспорта» развернутся самые жаркие баталии за главный трофей Кубка легенд. Откроет день встреча за пятое место среди команд, занявших в своих группах третьи места, и продолжится матчем за третье место — среди команд, занявших в группах вторые места. Завершится турнир грандиозным финалом, который разыграют победители групп.

Организаторами международного турнира выступят Департамент спорта города Москвы и международное спортивное агентство NewSport. Вход на турнир будет осуществляться без Fan ID.