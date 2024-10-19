Экс-защитник «Факела» Кудряшов: «Воронеж нужен в РПЛ, у клуба одни из лучших болельщиков страны»
Бывший защитник «Факела» Александр Кудряшов поделился впечатлениями от матча легенд воронежского клуба и сборной СССР/России в рамках проекта РФС «Лига легенд».
Встреча прошла 15 октября в Воронеже и завершилась со счетом 6:2 в пользу легенд сборной.
— Впечатления самые положительные. Матч собрал на поле знаковые фигуры футбольного мира, а на трибунах- преданных болельщиков и просто любителей футбола. Уверен, что все получили удовольствие от происходящего.
— Как оцените идею РФС с матчами «Лиги легенд»?
— Считаю, что инициатива интересная и имеет перспективы. Во-первых, ветераны, посвятившие футболу всю свою жизнь, рады вновь окунуться в эту атмосферу . Во-вторых, болельщики тоже рады таким встречам со своими кумирами. Ведь, придя на матч, вы встречаете болельщиков разных возрастов. Уверен, что к «Лиге легенд» будет прикован интерес как со стороны молодежи, так и опытных болельщиков. По своем опыту могу сказать, что люди писали, подходили, радовались встрече. Безусловно, это очень приятно.
— Следите за выступлениями «Факела» в РПЛ? Что скажете об игре команды?
— Конечно, слежу! В этом клубе прошла большая часть моей карьеры, конечно, хочется видеть их в РПЛ. Оценивать работу тренерского штаба не в моей компетенции.
— По-вашему, РПЛ нужен такой клуб, как «Факел»?
— Ну конечно! Клуб с огромной историей и традициями, с одними из лучших болельщиков в стране. Недавно построили новый стадион, реконструируют Центральный стадион Профсоюзов. В городе развивается детский и юношеский футбол. Я бы назвал Воронеж футбольной столицей Черноземья.
— Кто из бывших одноклубников добился наибольшего успеха как тренер?
— Назову Радика Ямлиханова. Отличный футболист в прошлом, он уже стал обладателем кубка страны в штабе ЦСКА, серебрянным призером РПЛ в том же ЦСКА и «Сочи».
— С кем еще из участников матча удалось пообщаться?
— С Юрой Жирковым знаком лично. Он был совсем юным , когда мы играли в тамбовском «Спартаке». О чем говорили... да обо всем понемногу (улыбается). Его тренерскую карьеру не обсуждали.
Кудряшов выступал за «Факел» с 1996 по 2003 и с 2010 по 2013 год, проведя 170 матчей и забив 1 гол. На сегодняшний день 50-летний россиянин является тренером тамбовского «Спартака».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
2
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
3
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
14
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2