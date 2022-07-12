Билялетдинов — о Дзюбе в «Рубине»: «Так просто не выбирают место, где поддерживать форму»

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию «СЭ» о том, что Артем Дзюба находится в расположении казанской команды.

«Дзюба в «Рубине»? Вполне реальный вариант. Может, он вступил в какие-то переговоры и находится в стадии ожидания, а если ничего не получится, то может остаться в «Рубине». Ну ФНЛ, и что? Перед командой же поставлена задача — возврат в Премьер-лигу. Значит, на год еще продлил себе футбольное долголетием. Так просто не выбирают место, где поддерживать форму. Может, это с прицелом на будущее. Дружба Дзюбы и Слуцкого? Мне слово дружба в этом контексте не очень понятно, я немножко другой в него смысл вкладываю. Это, скорее, полезное профессиональное и человеческое взаимодействие. Ничего сверхъестественного в возможном появлении Дзюбы в «Рубине» я не вижу. Это пиаровская ситуация лишний раз говорит о том, что «Рубин» рассматривается как временно выбывшая из РПЛ команда», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом после истечения контракта с клубом. В прошлом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.