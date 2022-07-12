Билялетдинов — о Дзюбе в «Рубине»: «Так просто не выбирают место, где поддерживать форму»
Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию «СЭ» о том, что Артем Дзюба находится в расположении казанской команды.
«Дзюба в «Рубине»? Вполне реальный вариант. Может, он вступил в какие-то переговоры и находится в стадии ожидания, а если ничего не получится, то может остаться в «Рубине». Ну ФНЛ, и что? Перед командой же поставлена задача — возврат в Премьер-лигу. Значит, на год еще продлил себе футбольное долголетием. Так просто не выбирают место, где поддерживать форму. Может, это с прицелом на будущее. Дружба Дзюбы и Слуцкого? Мне слово дружба в этом контексте не очень понятно, я немножко другой в него смысл вкладываю. Это, скорее, полезное профессиональное и человеческое взаимодействие. Ничего сверхъестественного в возможном появлении Дзюбы в «Рубине» я не вижу. Это пиаровская ситуация лишний раз говорит о том, что «Рубин» рассматривается как временно выбывшая из РПЛ команда», — сказал Билялетдинов «СЭ».
В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом после истечения контракта с клубом. В прошлом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
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|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
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|0-0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -