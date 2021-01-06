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Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил китайский клуб

11:05
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Экс-тренер «Локомотива» и сборной Хорватии Славен Билич возглавил «Бэйцзин Гоань», сообщила пресс-служба китайского клуба.

52-летний специалист сменил на этом посту Брюно Женезьо. Контракт тренера рассчитан до 2023 года.

Последним клубом, который возглавлял Билич, был «Вест Хэм». Команду он покинул 16 декабря из-за неудовлетворительных результатов.

«Бэйцзин Гоань» занял второе место в группе Б регулярного чемпионата Китая, а в плей-офф проиграл в полуфинале и в итоге занял третье место.

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