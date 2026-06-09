Платини подал иск против президента ФИФА Инфантино

Экс-президент УЕФА Мишель Платини через своих адвокатов в Париже подал уголовную жалобу против главы ФИФА Джанни Инфантино и пяти других швейцарских футбольных чиновников и прокуроров, сообщает AP.

70-летний Платини утверждает, что имел место заговор с целью ложного обвинения и торговли влиянием, чтобы помешать ему стать президентом ФИФА десять лет назад.

Адвокаты также подадут гражданский иск о возмещении ущерба от ФИФА, сообщил представитель Платини в заявлении об этих обвинениях, которые ранее уже предъявлялись швейцарским властям в 2022 году.

Инфантино был избран главой ФИФА в 2016 году как кандидат от УЕФА, где он на протяжении долгого времени был генеральным секретарем при президенте Платини. В футбольных кругах ожидали, что Платини станет президентом ФИФА, сменив своего бывшего наставника Зеппа Блаттера, который уходил в отставку на фоне федерального расследования коррупции среди футбольных чиновников в США.

Однако четыре месяца спустя и Платини, и Блаттер стали объектами отдельного расследования в Швейцарии по поводу выплаты французу двух миллионов швейцарских франков, что привело к досрочному отстранению обоих от должности. И Платини, и Блаттер были дважды оправданы по обвинениям в мошенничестве в отношении ФИФА, когда они предстали перед судом в Швейцарии в 2022 году и снова в 2025 году после апелляции федеральной прокуратуры.

В число пяти фигурантов, против которых Платини также подал жалобу, входят бывший генеральный прокурор Швейцарии года Михаэль Лаубер и бывший юридический директор ФИФА Марко Виллигер.

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