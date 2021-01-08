Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер госпитализирован

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу, сообщает Blick. Причина госпитализации не уточняется.

По данным источника, ситуация серьезная, но жизни Блаттера ничего не угрожает. Его дочь Коринн подтвердила, что отец госпитализирован. «Мой отец в больнице, — сказала она. — С каждым днем ему становится лучше. Но ему нужно время и отдых».

Ранее экс-президент ФИФА перенес коронавирус. Он переболел в ноябре 2020 года. 84-летний Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец покинул свой пост в связи с коррупционным скандалом, после которого был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет.