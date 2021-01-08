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Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер госпитализирован

01:31
Йозеф Блаттер. Фото AFP
Йозеф Блаттер. Фото AFP
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу, сообщает Blick. Причина госпитализации не уточняется.

По данным источника, ситуация серьезная, но жизни Блаттера ничего не угрожает. Его дочь Коринн подтвердила, что отец госпитализирован. «Мой отец в больнице, — сказала она. — С каждым днем ему становится лучше. Но ему нужно время и отдых».

Ранее экс-президент ФИФА перенес коронавирус. Он переболел в ноябре 2020 года. 84-летний Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец покинул свой пост в связи с коррупционным скандалом, после которого был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет.

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