Экс-игрок «Терека» Федьков рассказал, как Кадыров грозил вывезти команду в горы

Бывший футболист сборной России и «Терека» Андрей Федьков рассказал о дружбе с Рамзаном Кадыровым.

— Насколько понимаю, вы были достаточно близки с Кадыровым. Называли его Рамзаном?

— Только в личном общении. Когда я играл, он приезжал почти на каждую тренировку. «Федьков, как дела? Готов?» (копирует акцент Кадырова) А ты попробуй сказать, что не готов". Неудобно. Но вообще Кадыров все делал по-человечески — мог и похвалить, и поругать.

— Как именно ругал?

— Если что-то не нравилось, говорил: «Э, вы че делаете?! Вас что, вывести в горы и показать природу?!» Правда, так и не вывез.

— Помните самый жесткий разнос от Кадырова?

— После какого-то поражения зашел в раздевалку: «Что мешает выигрывать?» И кто-то из глубины сквозь паузу, очень робко: «Задержка зарплаты». Я обеими руками схватился за голову, подумал про себя: «Ну дебил!» — цитирует Федькова Sport24.

В 2004 году Федьков выиграл в составе «Терека» Кубок России. Также он дважды становился победителем первой лиги и провел два матча за сборную России.