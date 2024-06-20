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Экс-игрок «Терека» Федьков рассказал, как Кадыров грозил вывезти команду в горы

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной России и «Терека» Андрей Федьков рассказал о дружбе с Рамзаном Кадыровым.

— Насколько понимаю, вы были достаточно близки с Кадыровым. Называли его Рамзаном?

— Только в личном общении. Когда я играл, он приезжал почти на каждую тренировку. «Федьков, как дела? Готов?» (копирует акцент Кадырова) А ты попробуй сказать, что не готов". Неудобно. Но вообще Кадыров все делал по-человечески — мог и похвалить, и поругать.

— Как именно ругал?

— Если что-то не нравилось, говорил: «Э, вы че делаете?! Вас что, вывести в горы и показать природу?!» Правда, так и не вывез.

— Помните самый жесткий разнос от Кадырова?

— После какого-то поражения зашел в раздевалку: «Что мешает выигрывать?» И кто-то из глубины сквозь паузу, очень робко: «Задержка зарплаты». Я обеими руками схватился за голову, подумал про себя: «Ну дебил!» — цитирует Федькова Sport24.

В 2004 году Федьков выиграл в составе «Терека» Кубок России. Также он дважды становился победителем первой лиги и провел два матча за сборную России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-658000-eks-futbolist-tereka-rasskazal-kak-kadyrov-grozil-vyvezti-komandu-v-gory
Андрей Федьков
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Кр. Советов – Пари НН
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
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