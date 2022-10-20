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Сегодня, 15:57

Экс-футболистка сборной России рассказала, сколько получают спортсменки в женском футболе

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Бывшая футболистка женской сборной России и действующий тренер в академии «Спартака» Елена Терехова рассказала, какие зарплаты получают игроки в российской женской Суперлиге.

«Средняя зарплата примерно 100 тысяч рублей. Самая маленькая — 50-60 тысяч. У кого-то 200-250 тысяч. Может, 300, но это единицы. Зарплат по 3 миллиона евро как у Дзюбы в «Зените»? Такого нет. Просто женский футбол не зарабатывает. Чтобы был заработок, должны прийти спонсоры. А мы всегда говорим, что женский футбол пока не зарабатывает. Вложите, а потом, когда-нибудь», — приводит слова Тереховой «КП Спорт».

Она также заявила, что в женском чемпионате всего единицы хороших легионеров, потому что существует большая разница зарплат по сравнению с мужским футболом.

«Падение лиги? У нас нет такой проблемы, потому что нет финансов. Чтобы поднимать уровень чемпионата, нужны легионеры и классные тренеры. Нужно вкладывать деньги, нужны зарплаты», — добавила Терехова.

35-летняя спортсменка выступала за российские «Спартак», «Россиянка», ЦСКА и американскую «Индиану». За национальную сборную она провела 77 матчей, в которых забила семь мячей.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/eks-futbolistka-sbornoj-rossii-raskryla-zarplaty-v-zhenskom-futbole/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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