Ловчев — о Пеле: «Он велик тем, что красавцем был везде»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в интервью «СЭ» объяснил, почему считает Пеле сильнейшим футболистом в истории. По его мнению, бразилец был велик в разных ролях и в разные периоды карьеры.

— Кстати, о Марадоне. Тут проводился опрос фанатов Аргентины, и внезапно выяснилось, что симпатии делятся поровну: одним милее Марадона, другим — Месси.

— Я этих людей не оцениваю вот так, они для меня великие. Как не ставлю рядом Месси и Роналду. Вот мы смотрим на Роналду, говорим, что проигрывает сегодняшнему Месси, который три забил в одном матче. Но Месси такой, пока команда играет здорово! А какой был бы, если б Аргентина проиграла первый или второй матч? Кого бы он обвинял, мы знаем? Не знаем! Но вот Пеле и Марадону я готов сопоставлять, пожалуйста.

— Кто круче?

— Пеле гораздо сильнее. Конечно! Я вам объясню почему. У меня перед глазами эпизод, как играли 18-летние Гарринча и Пеле на чемпионате мира в Швеции. Бразильцы стали чемпионами мира. Пеле в штрафной принимает мяч на грудь. Защитник несется, он подбрасывает мячик — и вколачивает с лета. Этот гол часто показывают. Тогда Пеле был центральным нападающим. Не случайно он тысячу наколотил. А уже в 70-м, где я сыграл, Пеле был под нападающими. Впереди был Тостао. Считается, то это самая великая бразильская сборная всех времен. Пеле раздавал пасы, делал игру. Он велик тем, что красавцем был везде. Марадона разве такой?

— Вы убедительны.

— Как-то на телевидении меня спрашивают: «Вы, Евгений Серафимович, столько футболистов видели. Кто для вас номер один?» Я показываю пальцем на небо: «Вот там есть Боженька. Это Пеле. Ниже Боженьки — облака. Это Марадона, Беккенбауэр, Кройф, Месси, Роналду и дальше по списку. Потом земля. Там нахожусь я, признанный лучшим футболистом страны. А под землей — Дзюба и все остальные...» Они как начали ржать!

— Как я сейчас.

Ловчев подчеркнул, что не ставит рядом Месси и Роналду, а Пеле и Марадону сопоставлять готов. В этом сравнении он однозначно выбрал Пеле.