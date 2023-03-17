Экс-футболист сборной России Канчельскис назвал тупыми англичан за отказ в работе его сыну

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, почему его сына не берут на работу в Англии.

«Это была одна конкретная ситуация. Сын хотел уйти в другую компанию — ему отказали. Потом уже он узнал причину, вернее, намекнули: если ты связан с Россией, то с тобой связываться нежелательно. Если твой отец играл за сборную России, тем более. Подробнее не хочу, чтобы сыну не навредить», — приводит Sport24 слова Канчельскиса.

В недавнем интервью Канчельскис назвал англичан тупыми за отказ в работе его сыну. Бывший футболист отметил, что не жалеет о своих словах.

«Ребята, которые брали интервью, не так поняли смысл моего высказывания. Речь, понятное дело, не обо всех британцах — говорил в том же интервью, что люди в Британии приветливые и свободные. Я говорил про тех, кто отказывал сыну. Тупые люди и у нас есть — мы же не ставим тогда знак равенства со всем населением», — добавил он.