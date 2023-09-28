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Экс-футболист нижегородской «Волги» Чурин задержан за разбой, вымогательство и похищение человека

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сотрудники полиции задержали бывшего полузащитника нижегородской «Волги» Андрея Чурина за разбой, вымогательство и похищение человека, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По предварительным данным, 9 сентября 28-летний экс-футболист вместе с неким Владимиром Федосеевым и еще тремя товарищами ворвались в квартиру бортпроводника Дмитрия Шмаркова в жилом комплексе «Бутово парк».

По данным источника, нападавшие вытащили Шмаркова из квартиры и отвезли в частный дом в деревне Потапово, в котором избивали его. Чурин вместе с товарищами отобрали у пострадавшего 14 айфон и часы Slazenger, а также потребовали вернуть еще 1 миллион 100 тысяч рублей. Шмарков пообещал, что все им отдаст и после этого был отпущен.

Сообщается, что 26 сентября Шмарков организовал встречу с нападавшим, но пришел на нее не один, а с сотрудниками полиции. В момент передачи денег правоохранители задержали Чурина, а на следующий день еще одного налетчика — Федосеева. Остальных налетчиков пока ищут.

Утверждается, что во время обысков с различных адресов полицейские изъяли гербовые печати Басманного суда, удостоверение МИД России и 6 мобильных телефонов.

Чурин завершил карьеру в 2017 году. Он выступал за такие клубы, как московский «Зенит», «Зоркий» и нижегородскую «Волгу». Всего за время карьеры он сыграл 68 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Telegram-канал «Мутко против»
Футбол
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