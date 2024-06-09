Ибрагимович обратился к молодежи: «Не бойтесь мечтать по-крупному»

Бывший нападающий «ПСЖ», «Милана», «Барселоны» и сборной Швеции Златан Ибрагимович сделал обращение молодому поколению во время церемонии чествования в Стокгольме (Швеция).

«Не бойтесь мечтать по-крупному. Если не можете, то опирайтесь на мой путь и берите из него силу. Я живое свидетельство того, что нет ничего невозможного, независимо от того, откуда вы родом.

25 лет назад я сказал, что стану лучшим в мире. Многие смеялись, но спустя 25 лет я могу стоять здесь и говорить, что я лучший игрок всех времен», — сказал Ибрагимович во время монолога.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом прошлого года. Его последним клубом стал «Милан». С 62 голами форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.