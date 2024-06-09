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Ибрагимович обратился к молодежи: «Не бойтесь мечтать по-крупному»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «ПСЖ», «Милана», «Барселоны» и сборной Швеции Златан Ибрагимович сделал обращение молодому поколению во время церемонии чествования в Стокгольме (Швеция).

«Не бойтесь мечтать по-крупному. Если не можете, то опирайтесь на мой путь и берите из него силу. Я живое свидетельство того, что нет ничего невозможного, независимо от того, откуда вы родом.

25 лет назад я сказал, что стану лучшим в мире. Многие смеялись, но спустя 25 лет я могу стоять здесь и говорить, что я лучший игрок всех времен», — сказал Ибрагимович во время монолога.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом прошлого года. Его последним клубом стал «Милан». С 62 голами форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.

 

 

Златан Ибрагимович
Футбол
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Ибрагимович: «Играть за сборную — это самое большое, что может быть»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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