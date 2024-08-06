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Сегодня, 16:18

Экоактивисты облили краской особняк Лионеля Месси на Ибице

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Футболист Лионель Месси
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Экоактивисты из организации Futuro Vegetal стали участниками акции, целью которой стал особняк нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, находящийся на острове Ибица.

По данным Le Parisien, активисты хотели привлечь внимание к «ответственности богатых во время климатического кризиса». Для этого они облили дом аргентинца краской и написали на его фасаде следующее: «Поможем планете. Давайте есть богатых. Давайте упраздним полицию». Участники акции выразили недовольство тем, что дом пустует. Дело в том, что Месси пока не оформил документ, позволяющий ему заселиться, так как несколько комнат были построены без разрешения.

В нынешнем сезоне МЛС 37-летний футболист провел 12 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Контракт аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Юные футболисты «Зенита» проведут в Бразилии матчи против команд местных академий
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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