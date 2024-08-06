Экоактивисты облили краской особняк Лионеля Месси на Ибице

Экоактивисты из организации Futuro Vegetal стали участниками акции, целью которой стал особняк нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, находящийся на острове Ибица.

По данным Le Parisien, активисты хотели привлечь внимание к «ответственности богатых во время климатического кризиса». Для этого они облили дом аргентинца краской и написали на его фасаде следующее: «Поможем планете. Давайте есть богатых. Давайте упраздним полицию». Участники акции выразили недовольство тем, что дом пустует. Дело в том, что Месси пока не оформил документ, позволяющий ему заселиться, так как несколько комнат были построены без разрешения.

В нынешнем сезоне МЛС 37-летний футболист провел 12 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Контракт аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до 31 декабря 2025 года.