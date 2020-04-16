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Дзюба и Головин помогли с доставкой продуктов ветеранам футбола и их вдовам

15:34
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) совместно с Союзом ветеранов футбола (СВФ), возглавляемым Александром Мирзояном, запустил программу помощи пожилым ветеранам футбола и их вдовам, сообщает официальный сайт ОПСФ.

В рамках программы ОПСФ организует покупку и адресную доставку продовольствия и лекарств. Сообщается, что в настоящий момент уже начались поставки по более чем 50 адресам.

Официальный сайт ОПСФ сообщил, что помощь в организации доставки оказали бывший капитан сборной России Роман Широков, нападающий «Зенита» Артем Дзюба, полузащитник «Монако» Александр Головин, форвард «Динамо» Николай Комличенко, защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев и экс-защитник «Рубина» Виталий Калешин. Профсоюз отметил, что участие в акции может принять каждый футболист.

Дополнительная информация:

http://opsf.ru/news/pomoshh-veteranam-futbola/

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