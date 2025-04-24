Джурджевич принял участие в симпозиуме УЕФА по ВАР

Менеджер системы ВАР РФС Далибор Джурджевич принял участие в симпозиуме УЕФА, сообщает ТАСС со ссылкой на РФС.

Симпозиум УЕФА по ВАР прохожил в Лиссабоне (Португалия) 23 и 24 апреля. В нем приняли участие 46 представителей национальных ассоциаций, которые приняли систему.

Джурджевич занимает пост в РФС с июня 2023 года.