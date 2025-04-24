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Джурджевич принял участие в симпозиуме УЕФА по ВАР

Сергей Ярошенко
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Менеджер системы ВАР РФС Далибор Джурджевич принял участие в симпозиуме УЕФА, сообщает ТАСС со ссылкой на РФС.

Симпозиум УЕФА по ВАР прохожил в Лиссабоне (Португалия) 23 и 24 апреля. В нем приняли участие 46 представителей национальных ассоциаций, которые приняли систему.

Джурджевич занимает пост в РФС с июня 2023 года.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
УЕФА
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
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 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
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 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
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 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
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