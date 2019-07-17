Дюков провел встречу с членами Объединения отечественных тренеров

Президент РФС Александр Дюков провел рабочую встречу с членами Объединения отечественных тренеров по футболу, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. В ней участвовали председатель правления объединения Михаил Гершкович, первый вице-президент РФС Никита Симонян, президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, а также Станислав Черчесов, Валерий Газзаев, Гаджи Гаджиев, Олег Романцев, Борис Игнатьев, Сергей Павлов.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем положении дел в российском футболе, обсудили планы его развития. Темами дискуссии также стали институт сборных команд России, детско-юношеский футбол, тренерское образование и другие актуальные вопросы.