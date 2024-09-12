Дюков назвал РФС одним из мировых лидеров в развитии детского футбола

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал организацию одним из мировых лидеров в развитии детского футбола.

«Мы считаем себя одними из лидеров по уровню организации, по числу участников. Проект «Футбол в школе» очень важен. Он позволяет вовлекать детей в занятия футболом с раннего возраста. Это дает возможность детско-юношеским школам, учреждениям спортивной подготовки на более поздней стадии найти талантливых ребят, которых они, может быть, не взяли к себе в возрасте 7-8 лет», — приводит слова Дюкова РИА Новости Спорт.

В четверг, 12 сентября, в Москве проводится финальный этап Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч». В общей сложности в соревнованиях принимают участие более 2000 участников из 59 регионов страны.