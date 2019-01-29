13:02 | Футбол

Дворкович и Инфантино обсудили сотрудничество ФИДЕ и ФИФА

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В Цюрихе состоялась встрече главы ФИДЕ Аркадия Дворковича с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает официальный сайт Международной шахматной федерации. В заявлении говорится, что Дворкович и Инфантино обсудили сотрудничество возглавляемых ими организаций.

Напомним, что Дворкович возглавлял оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России. В октябре прошлого года он возглавил ФИДЕ. При этом были сохранены связи с ФИФА, совместные проекты с которой и обсуждались на встрече.

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