Дворкович и Инфантино обсудили сотрудничество ФИДЕ и ФИФА

В Цюрихе состоялась встрече главы ФИДЕ Аркадия Дворковича с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает официальный сайт Международной шахматной федерации. В заявлении говорится, что Дворкович и Инфантино обсудили сотрудничество возглавляемых ими организаций.

Напомним, что Дворкович возглавлял оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России. В октябре прошлого года он возглавил ФИДЕ. При этом были сохранены связи с ФИФА, совместные проекты с которой и обсуждались на встрече.