Духовник Олимпийской сборной России написал стихотворение, посвященное Черенкову
Духовник сборной России на Олимпийских играх (2016, 2018, 2021, 2022), заместитель председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта протоиерей Андрей Алексеев написал стихотворение, посвященное бывшему полузащитнику «Спартака» Федору Черенкову.
Произведение приурочено к премьере фильма «Федя. Народный футболист», основанном на биографии знаменитого игрока красно-белых. Оно было опубликовано в официальном Telegram-канале картины.
Сегодня для меня особый день:
В нём отражается безоблачное детство,
В нём юности спартаковской наследство,
Где в море красно-белом свет и тень.
В нем сотни раз взрывались «Лужники»,
С хвалою и хулой победой бредя,
Интеллигенты и простые мужики
Как детвора, кричали хором: «ФЕДЯ!»
И Бирмингем ему рукоплескал,
И Рио-де-Жанейро, и Тулуза —
Весь мир футбольный это имя знал,
Парнишки из Советского Союза.
Как он играл? «Кружил, творил, царил!» —
Вам скажут мэтры и спортивные невежды.
Он искренность и радость всем дарил,
А вместе с ними — светлые надежды...
Он — образец таланта и труда —
Широк душой и с сердцем многоплодным,
Он был своим для всех и навсегда
Родным, простым — воистину народным!
Нет нации без веры и основ,
Традиций, личностей —
В них соль, побед сиянье.
И, несомненно, Федор Черенков —
Герой страны, России достоянье!
Блистает ярко памяти звезда —
В ней имена родных, друзей, соседей.
А Черенков для всей страны всегда
НАРОДНЫМ БУДЕТ, РУССКИМ, НАШИМ ФЕДЕЙ!
Ранее «СЭ» сообщал, что 25 октября на стадионе «Лукойл Арена» состоится закрытый предпремьерный показ фильма для команды, тренерского штаба и персонала «Спартака». На экраны кинотеатров фильм выйдет 31 октября.
Черенков являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России. Также на его счету 34 матча и 12 мячей за сборную СССР.
Экс-футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
12
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
13
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|0 : 1
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2