Духовник Олимпийской сборной России написал стихотворение, посвященное Черенкову

Духовник сборной России на Олимпийских играх (2016, 2018, 2021, 2022), заместитель председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта протоиерей Андрей Алексеев написал стихотворение, посвященное бывшему полузащитнику «Спартака» Федору Черенкову.

Произведение приурочено к премьере фильма «Федя. Народный футболист», основанном на биографии знаменитого игрока красно-белых. Оно было опубликовано в официальном Telegram-канале картины.

Сегодня для меня особый день:

В нём отражается безоблачное детство,

В нём юности спартаковской наследство,

Где в море красно-белом свет и тень.

В нем сотни раз взрывались «Лужники»,

С хвалою и хулой победой бредя,

Интеллигенты и простые мужики

Как детвора, кричали хором: «ФЕДЯ!»

И Бирмингем ему рукоплескал,

И Рио-де-Жанейро, и Тулуза —

Весь мир футбольный это имя знал,

Парнишки из Советского Союза.

Как он играл? «Кружил, творил, царил!» —

Вам скажут мэтры и спортивные невежды.

Он искренность и радость всем дарил,

А вместе с ними — светлые надежды...

Он — образец таланта и труда —

Широк душой и с сердцем многоплодным,

Он был своим для всех и навсегда

Родным, простым — воистину народным!

Нет нации без веры и основ,

Традиций, личностей —

В них соль, побед сиянье.

И, несомненно, Федор Черенков —

Герой страны, России достоянье!

Блистает ярко памяти звезда —

В ней имена родных, друзей, соседей.

А Черенков для всей страны всегда

НАРОДНЫМ БУДЕТ, РУССКИМ, НАШИМ ФЕДЕЙ!

Ранее «СЭ» сообщал, что 25 октября на стадионе «Лукойл Арена» состоится закрытый предпремьерный показ фильма для команды, тренерского штаба и персонала «Спартака». На экраны кинотеатров фильм выйдет 31 октября.

Черенков являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России. Также на его счету 34 матча и 12 мячей за сборную СССР.

Экс-футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.