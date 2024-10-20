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Сегодня, 13:30

Духовник Олимпийской сборной России написал стихотворение, посвященное Черенкову

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Духовник сборной России на Олимпийских играх (2016, 2018, 2021, 2022), заместитель председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта протоиерей Андрей Алексеев написал стихотворение, посвященное бывшему полузащитнику «Спартака» Федору Черенкову.

Произведение приурочено к премьере фильма «Федя. Народный футболист», основанном на биографии знаменитого игрока красно-белых. Оно было опубликовано в официальном Telegram-канале картины.

Сегодня для меня особый день:
В нём отражается безоблачное детство,
В нём юности спартаковской наследство,
Где в море красно-белом свет и тень.

В нем сотни раз взрывались «Лужники»,
С хвалою и хулой победой бредя,
Интеллигенты и простые мужики
Как детвора, кричали хором: «ФЕДЯ!»

И Бирмингем ему рукоплескал,
И Рио-де-Жанейро, и Тулуза —
Весь мир футбольный это имя знал,
Парнишки из Советского Союза.

Как он играл? «Кружил, творил, царил!» —
Вам скажут мэтры и спортивные невежды.
Он искренность и радость всем дарил,
А вместе с ними — светлые надежды...

Он — образец таланта и труда —
Широк душой и с сердцем многоплодным,
Он был своим для всех и навсегда
Родным, простым — воистину народным!

Нет нации без веры и основ,
Традиций, личностей —
В них соль, побед сиянье.
И, несомненно, Федор Черенков —
Герой страны, России достоянье!

Блистает ярко памяти звезда —
В ней имена родных, друзей, соседей.
А Черенков для всей страны всегда
НАРОДНЫМ БУДЕТ, РУССКИМ, НАШИМ ФЕДЕЙ!

Ранее «СЭ» сообщал, что 25 октября на стадионе «Лукойл Арена» состоится закрытый предпремьерный показ фильма для команды, тренерского штаба и персонала «Спартака». На экраны кинотеатров фильм выйдет 31 октября.

Черенков являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России. Также на его счету 34 матча и 12 мячей за сборную СССР.

Экс-футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.

Источник: Telegram-канал о фильме «Федя. Народный футболист»
Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
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