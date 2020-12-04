Добровинский присоединился к защите избитого Широковым арбитра Данченкова

Юрист Александр Добровинский присоединится к защите арбитра Никиты Данченкова, которого избил экс-хавбек сборной России Роман Широков в августе. Адвокатом футбольного судьи является Александр Островский.

По словам Добровинского, он будет вести это дело бесплатно.

«Я сегодня встретился с Никитой Данченковым и его адвокатом Александром Леонидовичем Островским, мы обсудили позицию Никиты, и у нас сложилась четкая картина по представлению его интересов в суде. Я считаю, что подобные ситуации недопустимы в нашей стране, поэтому я согласился представлять интересы Никиты Данченкова бесплатно», — прокомментировал Добровинский.

С 11 декабря Добровинский вместе с Островским будут присутствовать на слушаниях по поводу данного дела.

(Сергей Баюшкин)