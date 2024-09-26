Дмитрий Свищев: «Возвращение России в международные турниры всем выгодно»

Бывший председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о возвращении российских команд в международные соревнования.

«Хотелось бы верить в скорее возвращение. Но, к сожалению, я не вижу таких перспектив в ближайшее время, — приводит «РБ Спорт» слова Свищева. — Конечно, в ФИФА и УЕФА все прекрасно понимают. Наша страна — это мировой, глобальный рынок, и для футбола, для игроков, и для спортивной продукции, и для букмекеров. Он гораздо больше, чем многие страны вместе взятые. Поэтому я считаю, что возвращение России на международные турниры всем выгодно. А там ребята тоже прагматичные сидят. Самое главное, чтобы политики на той стороне не вмешивались в дела спорта. Тогда все очень быстро решится. И как только будут условия для возврата, на следующий же день, будут возвращены и все спортсмены, и все россияне на мировую арену».

Российские команды не выступают в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.