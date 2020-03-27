В пятницу, 27 марта, стартуют полуфиналы онлайн-турнира «СЭ» среди известных спортсменов по киберфутболу. За выход в финал Кубка Надежды встретятся защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев и полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев. Матч начнется в 17.30 (по московскому времени).

«СЭ» проведет на своем Youtube-канале прямую видеотрансляцию игры Скопинцев — Кулишев с комментариями ведущих. Итоги игрового дня мы подведем в нашей студии.