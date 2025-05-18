Черышев заявил, что его сын может продолжить карьеру в Греции: «Ведутся переговоры»

Российский тренер Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» рассказал о перспективах продолжения карьеры полузащитника Дениса Черышева.

«Ведутся переговоры с другими командами. Он еще может остаться в Греции. Все может быть», — сказал Черышев «СЭ».

Черышев объявил об уходе из «Паниониса» 17 мая. Полузащитник выступал за клуб с сентября 2024 года. На его счету 24 матча в составе греческой команды во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал пять результативных передач.