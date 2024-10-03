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Дисциплинарный комитет ФИФА изучит возможные правонарушения со стороны Израиля

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дисциплинарный комитет ФИФА планирует изучить возможные правонарушения со стороны Израиля, сообщает пресс-служба организации.

«Совет ФИФА проявил должную осмотрительность в этом очень деликатном вопросе, и на основе тщательной оценки мы последовали совету независимых экспертов», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее Федерация футбола Палестины при поддержке еще 11 национальных федераций официально потребовала отстранить Израильскую федерацию футбола от любой деятельности в рамках ФИФА за «грубое и постоянное нарушение регламента ФИФА, а также регулярное беспрецедентное попрание прав палестинских клубов и футболистов».

Футбол
ФИФА
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6
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