Директор РПЛ - о выбежавшем болельщике: "Пока не могу назвать его имя"

Директор РПЛ по безопасности Александр Мейтин не стал называть имя выбежавшего на поле во время матча 5-го тура премьер-лиги "Динамо" – "Зенит" (0:2) болельщика.

Во втором тайме он выскочил на поле и смог добежать до трибуны с фанатами "Динамо". Только там его смогли задержать стюарды. После этого нарушителя передали полицейским.

Александр Мейтин заявил, что сможет прокомментировать этот эпизод только на следующей неделе – на пресс-конференции в РПЛ.

А на вопрос, может ли он назвать имя выбежавшего на поле болельщика, Мейтин ответил: "Пока нет". (Артем Локалов)