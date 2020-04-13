Юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо рассказал, как из-за пандемии коронавируса будут обстоять дела с контрактами футболистов. Ранее в ФИФА рекомендовали клубам продлить истекающие соглашения с игроками до окончания сезона, а также отложить вступление в силу контрактов, рассчитанных на следующий сезон.

— ФИФА не может продлевать контракты после 30 июня, но сроки трансферных окон не будут прежними, и игроки не смогут зарегистрироваться, — приводит слова Сильверо AS. — 1 июля рынок не откроется. Если аренда истекает 30 июня, игрок теоретически должен вернуться в свой клуб, но окно регистрации не будет открыто.