30 июня, 17:30

«Динамо» — «ОФК Белград»: онлайн-трансляция матча

«Динамо» Москва и «ОФК Белград» встретятся в товарищеском матче
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Московское «Динамо» и «ОФК Белград» встретятся в товарищеском матче на Братском кубке в понедельник, 30 июня. Игра состоится на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Динамо» — «ОФК Белград» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Товарищеские матчи. Клубы. .
30 июня, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:0
ОФК

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

«Динамо» заняло пятое место в чемпионате России сезона-2024/25. «Белград» финишировал на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Сербии.

В рамках Братского кубка «Динамо» также сыграет с «Партизаном», а ОФК — с ЦСКА.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ОФК Белград
«Динамо» — «ОФК Белград»: трансляция матча начнется в 19.00 мск

«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): онлайн-трансляция матча клубов РПЛ

КХЛ на Кинопоиске

