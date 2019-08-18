«Динамо» — «Локомотив»: Алексей Миранчук сравнял счет с пенальти
19:29
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сравнял счет в матче 6-го тура чемпионата России с «Динамо».
Защитник «Динамо» Владимир Рыков сфолил в своей штрафной на Гжегоже Крыховяке. Миранчук подошел к точке и отправил мяч в правый нижний угол, однако судья потребовал перебить удар. Со второй попытки Алексей вновь был точен — на этот раз он пробил в верхний левый угол ворот.
Третий гол Алексея Миранчука в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 18, 2019
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«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».