Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сравнял счет в матче 6-го тура чемпионата России с «Динамо».

Защитник «Динамо» Владимир Рыков сфолил в своей штрафной на Гжегоже Крыховяке. Миранчук подошел к точке и отправил мяч в правый нижний угол, однако судья потребовал перебить удар. Со второй попытки Алексей вновь был точен — на этот раз он пробил в верхний левый угол ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».