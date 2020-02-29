Девять игроков детской команды «Нефтяник» пострадали в ДТП под Ульяновском, трое детей доставлены в больницу в тяжелом состоянии

Футболисты детской команды «Нефтяник» попали в ДТП на трассе под Ульяновском, сообщает «Комсомольская правда».

По информации источника, утром 29 февраля автобус, перевозивший детскую команду, перевернулся в кювет около поселка Порецкое Кузоватовского района. В автобусе было 26 детей и три тренера.

По данным областного правительства, в ДТП пострадали девять детей, троих из них в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также, помощь потребовалась одному из взрослых. На ликвидацию последствий аварии отправлено 27 человек и 12 единиц техники.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением из-за плохого состояния дорожного покрытия.