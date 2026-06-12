Дэвид Бекхэм получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм удостоился именной звезды на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе.

Участие в церемонии приняли актер Том Круз, Виктория Бекхэм, жена Дэвида, и его дети.

Фото Getty Images

Бекхэм признался, что происходящее кажется ему сном. По его словам, он и предположить не мог, что простой парень из рабочего квартала когда-нибудь окажется в одном ряду с кинокумирами.

«В моей карьере было много удивительных моментов, но находиться здесь, в Лос-Анджелесе, и получать звезду на всемирно известной «Аллее славы» — это поистине невероятно. Я всегда был мечтателем, но никогда не мог представить, что такая честь достанется футболисту из рабочего класса, как я... Мне нравится амбициозность и масштаб американского спорта», — приводит слова Бекхэма журналист Бен Джейкобс.

Бекхэм завершил карьеру футболиста в 2013 году. Он играл за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «ПСЖ».

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