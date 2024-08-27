Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол

Сегодня, 12:59

Депутат Госдумы от Дагестана: «Анжи» возрождать не планируем, республика не потянет два клуба»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Султанов ответил «СЭ» на вопрос, заинтересована ли республика в возрождении футбольного клуба «Анжи».

«Есть поговорка: «Боливар двоих не выдержит». Здесь точно так же: все упирается в финансы. Для «Динамо Махачкала» выход в РПЛ — прорыв и большое достижение. Клубу почти сто лет, и это долгая история развития команды в Дагестане. Были этапы и забвения, и возрождения как Феникс. Для нас это большой вызов. Главное сейчас не распыляться, а сконцентрироваться на конкретном результате: закрепиться в РПЛ. В отличие от многих других команд, у которых финансовые возможности шире, понимаем, что стоит непростая задача перед тренерским штабом и командой.

Если будет частный случай с инвестором, как было с «Анжи» до этого — другое дело. Но не слышал, что есть какие-либо предложения. Для республики в целом два клуба — это тяжелая задача. Мы помним про «Анжи». У нас теплые воспоминания по команде, а претензии — к бездарному менеджменту, который под конец развалил клуб. Надо понять, что такое «Анжи» в 2024 году — кто хозяин товарного знака, чтобы не было проблем. Поживем — увидим», — сказал Султанов «СЭ».

«Анжи» был основан в 1991 году и расформирован в июне 2022 года. Лучшим результатом команды является 3-е место в чемпионате России и выход в финал национального Кубка по итогам сезона-2012/13. В еврокубках высшее достижение — выход в 1/8 Лиги Европы в сезоне-2013/14.

Футбол
ФК Анжи
ФК Динамо (Махачкала)
0
Читайте также
Умер знаменитый шведский тренер Свен-Еран Эрикссон
Дарья Касаткина и Эрика Андреева вышли во второй круг US Open
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Почему беспредел судей постоянно оправдывают, но их атакуют все в РПЛ
Гладков назвал ситуацию на границе с Белгородской областью контролируемой
Спецназ Росгвардии с ФСБ обследовал бункер украинских боевиков на «Азовстали»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» объявил о новом наборе юных игроков в свою академию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости