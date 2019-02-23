Деми Де Зеув: "С Карпиным встречаться не собираюсь"

Бывший полузащитник "Спартака" Деми Де Зеув сообщил, что в Москве собирается встретиться с российскими друзьями. 35-летний голландец приехал в Россию, чтобы принять участие в "Кубке легенд".

– Рад, что приехал в Россию, – сказал Де Зеув. – Все-таки много лет прошло. У вас, по-моему, стало холоднее.

– Видели уже кого-то из бывших партнеров по "Спартаку"?

– Пока времени не было. Но завтра поеду встречаться со своими русскими друзьями.

– С Карпиным собираетесь увидеться?

– Нет, нет, нет. С Карпиным – нет. С некоторыми друзьями. Здесь видел его бывшего ассистента – тоже играет на турнире (Андрея Тихонова. – прим. "СЭ"). Остаться на матчи в России не получится. В понедельник уже улетать.

Де Зеув выступал за "Спартак" с 2011 по 2014 годы. Провел 33 матча и забил 3 мяча. (Ярослав Сусов)